Termoli | 12 mesi di AI per rivoluzionare le imprese

Sabato 14 marzo 2026, a Termoli si terrà un evento importante dedicato all’intelligenza artificiale. In questa occasione, saranno presentati programmi di formazione che dureranno dodici mesi, rivolti a imprese e professionisti interessati a integrare tecnologie avanzate. L’iniziativa mira a far diventare la città un centro di riferimento nazionale nel settore, con attività che coinvolgeranno vari attori del territorio.

Sabato 14 marzo 2026, Termoli si prepara a diventare il primo punto di riferimento nazionale per la formazione avanzata sull’intelligenza artificiale. L’evento segna l’inizio del percorso annuale I-Level, un programma strutturato che porterà imprenditori e professionisti a padroneggiare strumenti come ChatGPT. La città termolese ospiterà presso Villa Livia una serie di incontri mensili destinati a trasformare le competenze digitali delle imprese locali. Questa iniziativa non è solo un corso tecnico, ma rappresenta una strategia concreta per integrare l’innovazione nei processi produttivi del Molise e delle regioni vicine. Il primo passo verso l’eccellenza digitale nel Sud Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

