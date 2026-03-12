Tentazione Anguissa è pronto per partire titolare contro il Lecce

Anguissa si prepara a scendere in campo contro il Lecce, con una possibilità di partire dall’inizio che fa discutere. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore, ma le ultime indiscrezioni indicano che potrebbe essere titolare. La squadra si allena con attenzione, e l’allenatore valuta attentamente le scelte per la formazione iniziale. La partita è in programma nelle prossime ore.

Anguissa titolare contro il Lecce? Secondo Repubblica è possibile. Il tempo giocato contro il Torino ha lasciato sensazioni positive e sabato contro il Lecce Conte potrebbe schierarlo titolare. Scrive Repubblica Napoli con Marzo Azzi: Forza fisica, esperienza, tecnica e disciplina tattica. È bastato un tempo per riaccendere i riflettori sul gigante del Camerun, che non è apparso arrugginito dopo il lunghissimo periodo di stop e ha viceversa dimostrato di aver già recuperato una discreta condizione di forma. Non può dunque stupire la sua candidatura per una maglia da titolare per l’anticipo di dopodomani pomeriggio (ore 18) al Maradona con il Lecce: la prima delle 10 finali per la volata Champions che concluderanno il campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

