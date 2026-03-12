Domenica sera a Latina, nel parcheggio di un supermercato nella zona di Piccarello, si è verificato un tentativo di sequestro. Una madre ha impedito che il figlio venisse portato via. Gli agenti intervenuti hanno confermato l’accaduto e stanno indagando sulle circostanze dell’episodio. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni testimoni presenti sul luogo.

Un tentativo di sequestro si è verificato domenica sera nel parcheggio di un supermercato nella zona di Piccarello, a Latina. La madre del bambino ha reagito immediatamente urlando e afferrando il figlio, mentre il padre ha inseguito l'aggressore fino all'arrivo delle forze dell'ordine. L'uomo arrestato, un 34enne di nazionalità irachena, è stato convalidato in carcere per i reati di tentato sequestro e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'episodio ha scosso la comunità locale, portando alla luce le dinamiche di sicurezza urbana e le criticità legate alla gestione dei flussi migratori irregolari nel territorio laziale.

© Ameve.eu - Tentato sequestro a Latina: madre salva il figlio

