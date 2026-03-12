Tenta di rubare una lampada poi arrivano le volanti | trentenne denunciato

Un uomo di 30 anni è stato denunciato ieri dalla polizia di Stato dopo aver tentato di rubare una lampada. Sul suo conto pende anche una segnalazione da parte degli investigatori della Digos, anche se i dettagli non sono ancora stati resi noti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo il tentativo di furto.

Oltre ad aver tentato di rubare una lampada, sul giovane denunciato dalla polizia di Stato nella giornata di ieri 11 marzo pendeva una segnalazione dagli ambienti investigativi della Digos di cui, al momento, non sono noti i dettagli. Ciò che si apprende è che la questura sta lavorando a indagini approfondite e che il contesto sarebbe quello dell'immigrazione clandestina. I fatti sono avvenuti in tarda mattinata all'interno del negozio Az Casa di via San Francesco. L'uomo è uno straniero extracomunitario tra i 30 e i 40 anni e, dopo essere stato scoperto dai titolari, all'arrivo della polizia di Stato ha afferrato una bottiglia di vetro, colpendosi al capo in un gesto di autolesionismo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

