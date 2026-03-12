Telefono a singhiozzo nelle Valli del Natisone | Urgente un piano per la copertura

Nelle Valli del Natisone si registrano interruzioni frequenti del servizio telefonico, con problemi che interessano le linee locali. La consigliera regionale ha annunciato di aver presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere interventi immediati. La situazione riguarda le “gravissime carenze” di copertura e di rete nel territorio. La richiesta mira a ottenere risposte concrete in tempi rapidi.

Ancora problemi con le linee telefoniche nelle Valli del Natisone: la consigliera regionale Simona Liguori (Patto per l'Autonomia–Civica Fvg) ha annunciato di aver presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per sollecitare interventi urgenti sulle “gravi carenze” di copertura e di rete in diversi Comuni. Le criticità, in particolare, riguarderebbero i territori di Pulfero, San Leonardo, Savogna e Attimis, dove in alcune zone non risulta disponibile nemmeno la linea telefonica fissa e il segnale di telefonia mobile è assente o estremamente debole. A denunciare la situazione sono stati anche i sindaci dei Comuni interessati – Camillo Melissa, Antonio Comugnaro, Maurizio Malduca e Tatiana Bragallini – che hanno segnalato le difficoltà quotidiane per i cittadini e chiesto un intervento immediato delle istituzioni regionali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Concerto, mostre e “strucchi”: il Carnevale delle Valli del NatisoneCarnevale è uno degli appuntamenti più sentiti nelle Valli del Natisone, dove i festeggiamenti di questa ricorrenza hanno radici antichissime.

Avellino, controlli serrati nelle valli dell’Irno e del Sabato: cinque denunceRegione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Carabinieri...