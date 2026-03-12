Teheran ha ripristinato il passaggio del petrolio dallo stretto di Hormuz, limitandolo a un solo Paese. La mossa si inserisce in un contesto di azioni strategiche e di coercizione economica. La decisione interessa specificamente un Paese, senza coinvolgere altri. La situazione riflette le tensioni tra Iran e Stati Uniti, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze di questa scelta.

Il petrolio torna a fluire dal Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz. Ma è solo quello dell’Iran, alle condizioni dell’Iran, per un solo cliente finale: la Cina. Kpler, la società di tracciamento del commercio internazionale di energia, ha registrato negli ultimi giorni una netta ripresa dell’export di greggio dall’area oggi investita dal conflitto. I dati sono stati riportati per la prima volta dal «Wall Street Journal». Il regime di Teheran sta dunque riaprendo il braccio di mare strategico da dove prima della terza guerra del Golfo passavano un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto del pianeta, un terzo dei fertilizzanti e quote strategiche dell’alluminio (15%) e dell’elio (30%) molto usato per la produzione di semiconduttori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Teheran torna a far passare il petrolio dallo stretto di Hormuz, ma solo verso un Paese: cosa ha in cambio?

Articoli correlati

La promessa dell’Iran: “Navi possono passare dallo stretto di Hormuz, colpiremo solo quelle Usa e di Israele”Un mezzo passo avanti, ancora tutto da verificare, per le difficoltà del commercio mondiale rallentato dalla guerra in Iran.

Il trucco della Cina per fare passare le petroliere dallo stretto di HormuzSecondo Reuters la Cina starebbe trattando con l’Iran per garantire il passaggio sicuro delle proprie navi dallo Stretto di Hormuz.

Approfondimenti e contenuti su Teheran torna

Discussioni sull' argomento Trump ha iniziato un’altra guerra del petrolio; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; L'Iran e l'Operazione Sansone: giocarsi tutto pur di far saltare l'economia degli Stati del Golfo; Guerra in Iran, quanto dureranno le scorte di droni e missili di Teheran.

Washington-Teheran, progressi e minacce. E il regime torna a sparare sulla follaL'ottimismo nei negoziati cresce di pari passo con l'escalation militare. I colloqui avanzano fra le minacce reciproche. Un passo avanti e due indietro è la sintesi di Israel HaYom, quotidiano ... ilgiornale.it

La nazionale torna in Iran, senza 7 calciatrici rifugiate in Australia. Teheran: "Le accoglieremo a braccia aperte" x.com

La premier torna a definire l’intervento unilaterale di Usa e Israele contro Teheran fuori dalla cornice del diritto internazionale. Pronte misure contro i rincari dei prezzi e minacce terroristiche - facebook.com facebook