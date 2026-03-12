Taxi per l’aeroporto la sindaca e i tassisti al PD | Non sa leggere le carte vale l' accordo firmato in Provincia

Il Comune di Battipaglia ha risposto alle critiche del Partito Democratico riguardo ai servizi taxi per l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, accusando il partito di non aver compreso l'accordo firmato in Provincia. La sindaca Cecilia Francese ha sottolineato che l'amministrazione segue le disposizioni previste e che le decisioni sono conformi alle intese ufficiali, respingendo le accuse di inattività.

Il Comune di Battipaglia fa chiarezza dopo la polemica sollevata dal Partito Democratico, che ha accusato l'amministrazione guidata dalla sindaca Cecilia Francese di “inerzia”sul tema dei servizi taxi per l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Le critiche - rispondono dal Municipio - “non sono solo infondate, ma dimostrano una preoccupante mancanza di conoscenza delle dinamiche amministrative”. I tassisti di Battipaglia Felice Senese, Francesco Rotolo, Biagio e Cosimo Avagliano – quest’ultimo anche quale delegato dalla Associazione Nazionale Liberi Professionisti Taxi NCC – ed Emanuela Fimiano al fianco della Amministrazione della sindaca Cecilia Francese ribadiscono che “non basta una firma sotto un accordo di vicinato per scavalcare normative nazionali, regionali e competenze provinciali”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

