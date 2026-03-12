Taurianova | 14.700 abitanti 3 sfidanti e un voto decisivo

A Taurianova, città con circa 14.700 abitanti, si avvicinano le elezioni comunali che si terranno il 24 e il 25 maggio. Tre candidati sono in corsa per la carica di sindaco e il risultato potrebbe essere determinante per il futuro amministrativo del paese. La campagna elettorale sta entrando nel vivo e l’attenzione si concentra sul voto finale.

La Piana di Taurianova si prepara a decidere il futuro amministrativo della cittadina con le elezioni comunali previste per il 24 e il 25 maggio prossimi. In questa tornata elettorale, il sistema maggioritario eliminerà la necessità del ballottaggio, mentre la popolazione residente si attesta intorno alle 14.700 anime, un dato che segnala una leggera contrazione demografica rispetto ai 15 mila abitanti registrati cinque anni orsono. Al centro dello scontro politico figurano tre nomi fondamentali: Roy Biasi, l'attuale primo cittadino in carica; Romeo, già sindaco in passato; e Annamaria Cordopatri, figura politica consolidata come ex assessore e consigliere comunale.