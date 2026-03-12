Tassa pacchi slitta | proroga a giugno 2026 e nuove regole

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una proroga al giugno 2026 per l’entrata in vigore della tassa sui pacchi. La modifica alla Legge di Bilancio 2026 riguarda anche l’adozione di nuove regole fiscali, con un comunicato ufficiale che specifica i cambiamenti e i tempi di applicazione. La decisione interessa le modalità di imposizione e le scadenze previste.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deciso di modificare la Legge di Bilancio 2026 con un comunicato ufficiale che sposta nel tempo l'entrata in vigore di diverse disposizioni fiscali. La tassa sulle micro-spedizioni extra-UE è stata rinviata oltre il 30 giugno 2026 per permettere l'adeguamento tecnico dei sistemi doganali, mentre vengono chiarite le regole sull'Iva nelle permutazioni e rimosso il vincolo geografico per l'iper-ammortamento. Queste correzioni mirano a garantire la certezza del diritto ed evitare blocchi burocratici che avrebbero impattato negativamente consumatori e imprese italiane. La decisione interviene su tre fronti specifici della normativa economica vigente, correggendo la Manovra 2026 (legge 1992025) per allineare le procedure amministrative alla realtà operativa dei sistemi informatici.