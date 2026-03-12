Targhe straniere nel mirino | multe e sequestri

La polizia municipale ha intensificato i controlli sulle targhe straniere, portando a multe salate e a numerose denunce. Durante le operazioni sono stati sequestrati veicoli con targhe non conformi o false, e sono stati effettuati numerosi controlli su strada. Le autorità continuano a monitorare la situazione per contrastare questa attività illecita.

La "caccia" alle targhe straniere false in circolazione ha portato a maxi multe e a una pioggia di denunce e segnalazioni da parte della Municipale. La prima fase dell’indagine ha portato alla scoperta di un veicolo in transito con targhe non italiane accuratamente contraffatte. In pratica la targa tedesca montata su una costosa berlina aveva codici alfanumerici contraffatti e quindi non risultava reperibile nei terminali in uso alle forze di polizia. Il sospetto si è via via trasformato in certezza facendo scattare il blitz in una via della periferia di Castelfidardo che ha portato al sequestro dell’auto, delle targhe e alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di duemila euro, oltre che alla denuncia di tre persone sui cui capi oggi pendono le accuse di ricettazione e falso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

