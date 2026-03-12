Le manifestazioni di gennaio in Iran sono iniziate con una protesta nel bazar causata dal nuovo tracollo economico. Centinaia di persone sono scese in piazza in diverse città, chiedendo risposte e sollevando bandiere di protesta. La polizia ha cercato di contenere gli scontri, mentre i manifestanti hanno scandito slogan contro il governo e le autorità locali. Nessuna conclusione definitiva sulla durata o l’esito di queste proteste.

Sadeq, che preferisce non essere identificato, è un professionista di circa cinquant’anni, ha visto le due guerre di Israele e Usa contro l’Iran dalla sua abitazione nel nord di Teheran. Dopo le distruzioni dei primi dieci giorni di guerra, le prime 1.300 vittime civili, gli attacchi alle infrastrutture, il rogo dei serbatoi di petrolio di Teheran, i danni ai gioielli storici dell’architettura come Palazzo Golestan e il Chehel Sotoun nella splendida Isfahan, non riesce a trovare una logica in questo conflitto. «QUANDO ISRAELE e Usa hanno attaccato le strutture del potere e le caserme della polizia la gente era contenta, era un sollievo che qualcuno pagasse dopo le sofferenze per il massacro di gennaio – racconta Sadeq – Tuttavia ora si sta diffondendo un nuovo scetticismo, non si comprende più lo scopo di quelle azioni militari. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Tanti pretesti, una sola certezza: l’obiettivo è distruggere l’Iran»

