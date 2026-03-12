Tanta scena e poca sostanza | Il testamento di Ann Lee musical tra religione e femminismo è una totale delusione

È stato il primo musical della Mostra del Cinema di Venezia 2025 e ora, da giovedì 12 marzo, arriva anche nei cinema italiani. È “Il testamento di Ann Lee”, un film di Mona Fastvold con protagonista Amanda Seyfried sulla storia della fondatrice del movimento radicale religioso degli “Shakers” alla fine del XVIII secolo. Le premesse per una grande opera ci sono tutte: una brava attrice alle prese con un ruolo controverso, uno sceneggiatore del calibro di Brady Corbet - che lo scorso anno aveva colpito tutti col il suo The Brutalist aggiudicandosi ben tre Oscar - e la scelta di raccontare una drammatica storia vera scegliendo un genere apparentemente contrastante con i contenuti: il musical. 🔗 Leggi su Today.it

