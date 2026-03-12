Tangenziale di Napoli | trasporta rifiuti speciali senza autorizzazioni La Polizia di Stato denuncia un 50enne Sequestrati veicolo e carico

Una persona di 50 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver trasportato rifiuti speciali senza le autorizzazioni necessarie sulla tangenziale di Napoli. Durante l’intervento, sono stati sequestrati un veicolo e un carico di circa 943 chilogrammi di materiali edili. Inoltre, è stato ritirato il documento di guida e sono state riscontrate irregolarità nella registrazione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Denunciato dalla Polizia di Stato per trasporto illecito di rifiuti edili: sequestrati veicolo e carico di 943 kg, patente ritirata e mancata iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato un 50enne di Quarto (Na), per trasporto illecito di rifiuti speciali derivanti da attività edile. In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno intercettato, sulla Tangenziale di Napoli, un furgone il cui conducente stava circolando con un carico superiore alla massa complessiva autorizzata dalla carta di circolazione. Durante il controllo, l'uomo non è stato in grado di esibire alcun documento di trasporto né il formulario di identificazione dei rifiuti.