Swiatek domina a Indian Wells | 6-2 6-0 e il piano per

Iga Swiatek ha affrontato Karolina Muchova nel quarto di finale del BNP Paribas Open di Indian Wells, vincendo in due set con un punteggio di 6-2 e 6-0. La partita è durata complessivamente 77 minuti. La numero due del mondo ha mostrato un gioco dominante, ottenendo la vittoria senza concedere grandi possibilità all’avversaria.

La numero due del mondo, Iga Swiatek, ha superato Karolina Muchova al BNP Paribas Open di Indian Wells con un punteggio netto di 6-2 e 6-0 in appena 77 minuti. La polacca ha gestito con successo una piccola fastidio alla caviglia durante il match e si prepara ad affrontare temperature che potrebbero raggiungere i 35 gradi Celsius nei prossimi giorni. Durante la conferenza stampa post-partita, l'atleta ha rivelato dettagli sulla sua preparazione fisica, sulle sue strategie di gioco e persino su alcune esperienze personali fuori dal campo. La partita si è svolta nel contesto del torneo WTA Indian Wells 2026, dove la dominazione di Swiatek è stata evidente non solo nel risultato finale ma anche nelle statistiche di gioco.