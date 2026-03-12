Sviluppumbria lancia il bando per le ex stazioni Fcu Caicocci e Montesca in comodato gratuito a giovani e terzo settore

Sviluppumbria ha aperto un bando per assegnare in comodato gratuito diciannove ex stazioni ferroviarie, tra cui quelle di Fcu, Caicocci e Montesca, rivolto a giovani e al terzo settore. Il progetto comprende anche un compendio agricolo nell’Alta Valle del Tevere e un complesso storico collegato a Maria Montessori. Le strutture sono destinate a essere riutilizzate e valorizzate attraverso questa iniziativa.

Pubblicati gli avvisi per la concessione d'uso di beni regionali. Domande entro il 20 aprile 2026 Diciannove ex stazioni ferroviarie, un compendio agricolo nell'Alta Valle del Tevere e un complesso storico legato alla figura di Maria Montessori. Sono i tre pacchetti di beni immobiliari della Regione Umbria che Sviluppumbria mette a disposizione di giovani imprenditori, associazioni ed Enti del Terzo settore attraverso altrettanti bandi pubblici per la concessione in comodato gratuito. L'iniziativa si inserisce nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), promosso dal Ministero delle Infrastrutture e finanziato con i fondi del PNRR – Next Generation EU.