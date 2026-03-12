Svilar consola Kinsky | Era successo anche a me otto anni fa

Svilar ha cercato di rassicurare il collega portiere del Tottenham, Kinsky, dopo che quest’ultimo ha commesso due errori evidenti durante la partita. L’estremo difensore ha dichiarato di aver vissuto una situazione simile otto anni fa. La scena si è svolta nel contesto di una gara in cui i due portieri erano entrambi protagonisti di momenti difficili.

Svilar ha voluto consolare il collega portiere Kinsky del Tottenham, autore di due errori clamorosi nei primi 15' della partita persa contro l'Atletico in Champions: ecco le sue parole.

Svilar consola Kinsky: Era successo anche a me otto anni fa…Dopo le parole di De Gea, anche Svilar ha voluto consolare il collega portiere Kinsky del Tottenham, autore di due errori mascroscopici nei primi 15' della partita persa contro l'Atletico in Champions ...

Svilar: Mi piacerebbe fare meno parate e avere più vittorie. Poi su Kinsky...Il portiere giallorossa: Anche io ho fatto un errore grave in Champions League anni fa, ci sono passato. La nostra difesa? Tornerà ad essere quella di prima ...

Svilar consola Kinsky: "Gli ho mandato un messaggio. Ora deve rialzarsi"