La Federazione svedese ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Graham Potter, che resterà alla guida della nazionale fino al 2030. L’annuncio è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale, confermando così la prosecuzione del suo incarico. Potter continuerà a lavorare con la squadra svedese per almeno altri sette anni, secondo quanto stabilito dall’accordo firmato con la Federazione.

Svezia, adesso è ufficiale: Graham Potter rinnova fino al 2030. Il comunicato della Federazione

