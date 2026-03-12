Durante gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha avuto uno scontro con uno spettatore, che ha interrotto momentaneamente il suo rendimento in campo. L’episodio si è verificato mentre affrontava il brasiliano Joao Fonseca, creando una scena insolita in una partita di alto livello. La situazione ha attirato l’attenzione tra pubblico e media presenti all’evento.

Un momento insolito ha spezzato per qualche istante la concentrazione di Jannik Sinner durante il match degli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells contro il brasiliano Joao Fonseca. L’azzurro, noto per il suo atteggiamento solitamente molto composto in campo, si è infatti rivolto verso le tribune dopo aver avvertito un disturbo provenire dalle prime file, dando vita a un breve battibecco con uno spettatore. L’episodio è avvenuto nel primo set, sul punteggio di 6-5 per Fonseca. Sinner era al servizio e, dopo aver vinto il punto del 40-15 che gli avrebbe consentito di arrivare al tie-break, si è girato verso il pubblico chiedendo a uno spettatore di non parlare durante lo scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Svelato il motivo del battibecco tra Sinner e uno spettatore: cosa è successo nel match contro Fonseca

