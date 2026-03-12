Svelato a Roma il piano anti spopolamento

A Roma, nella sala Nassirya del Senato, si è tenuta ieri la presentazione di Volterra 10K, un'iniziativa dedicata a contrastare lo spopolamento nel territorio. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali e organizzatori, che hanno illustrato i dettagli del progetto e le sue finalità. L'evento ha attirato l'attenzione di diversi media e pubblico interessato alle strategie di sviluppo locale.

VOLTERRA Si è svolta ieri a Roma, nella sala Nassirya del Senato, la presentazione di Volterra 10K, l'iniziativa ideata dal consigliere comunale Jean-Luc Walraff e promossa dal sindaco Giacomo Santi insieme al presidente del consiglio comunale Lorenzo Lazzerini, con l'obiettivo di invertire il trend di decrescita demografica che da anni interessa Volterra. Il progetto nasce dalla volontà di rilanciare il territorio attraverso un programma strutturato di attrazione di nuovi residenti, in particolare stranieri, interessati a vivere, lavorare e investire in città. L'iniziativa mira simbolicamente al traguardo dei "10K", ovvero contribuire a riportare Volterra verso una nuova crescita demografica, restituendo vitalità economica e sociale al centro storico e al territorio circostante.