Susy Fuccillo dopo il lutto per il marito | Metto da parte i social devo proteggere le mie figlie

Da fanpage.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre mesi dopo la morte del marito, Susy Fuccillo ha condiviso il motivo della sua assenza dai social, spiegando di aver deciso di mettere da parte i social media per proteggere le sue figlie. L’ex ballerina di Amici ha sottolineato che la priorità attuale sono le sue bambine e le attività che hanno creato insieme. La sua scelta mira a preservare il loro benessere e la serenità.

Susy Fuccillo torna a parlare della morte del marito a tre mesi dal lutto. L’ex ballerina di Amici spiega i motivi della sua assenza dai social, ammettendo di aver preso una scelta per il bene delle sue figlie: “La mia priorità oggi sono loro e le attività che abbiamo costruito”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Susy Fuccillo torna sui social dopo la perdita del marito Salvatore RacitiNella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2025, Salvatore Raciti, marito di Susy Fuccillo e padre di tre figlie, è venuto a mancare all’età di...

Amici: Susy Fuccillo torna sui social dopo la morte di suo maritoSusy Fuccillo, ex ballerina di Amici 2007, è tornata sui social dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Una selezione di notizie su Susy Fuccillo

Temi più discussi: Susy Fuccillo ricorda il marito scomparso insieme alle figlie; Susy Fuccillo torna a parlare della morte del marito: Il cambiamento più difficile che potessi immaginare; Susy Fuccillo, il dolore per la morte del marito: Non si supera dall'oggi al domani. La mia forza sono le nostre figlie; SUSY FUCCILLO Susy Fuccillo e la perdita del marito: La mia forza sono le nostre figlie.

susy fuccillo susy fuccillo dopo ilAmici, Susy Fuccillo parla della morte del marito: Come sto davvero e come faccio ad andare avantiAmici di Maria De Filippi, l'ex ballerina Susy Fuccillo rivela come la sua vita è cambiata dopo la scomparsa del marito ... gossipetv.com

Susy Fuccillo dopo la scomparsa del marito: Ho messo da parte i social, non mi sento ancora pronta per espormi come prima ma…Lo scorso dicembre Susy Fuccillo è stata colpita da una bruttissima vicenda familiare: il marito è morto a causa di un malore improvviso. isaechia.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.