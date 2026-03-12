Susy Fuccillo dopo il lutto per il marito | Metto da parte i social devo proteggere le mie figlie

Tre mesi dopo la morte del marito, Susy Fuccillo ha condiviso il motivo della sua assenza dai social, spiegando di aver deciso di mettere da parte i social media per proteggere le sue figlie. L’ex ballerina di Amici ha sottolineato che la priorità attuale sono le sue bambine e le attività che hanno creato insieme. La sua scelta mira a preservare il loro benessere e la serenità.

