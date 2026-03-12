Susanna Tamaro intervenuta pubblicamente ha espresso la sua posizione sulla famiglia, inclusa quella che vive nel bosco, chiedendo di proteggerla dal disprezzo. Ha ricordato che nel nostro Paese, come in molte aree del Mediterraneo, la famiglia rappresenta ancora un pilastro fondamentale della società. La scrittrice ha evidenziato come l’indignazione verso i bambini del bosco continui a essere forte e persistente.

«Nel nostro Paese, come nella maggior parte del bacino mediterraneo, la realtà della famiglia è ancora in fondo la colonna portante su cui si regge la società e l’indignazione che non si placa nei confronti della favola nera dei bambini del bosco ne è la conferma». Queste le parole della nota scrittrice Susanna Tamaro, che in un’intervista al Corriere della sera ha confermato l’importanza della presenza di un nucleo familiare per i più piccoli. L’autrice di “Va’ dove ti porta il cuore” ha sottolineato che «Una coppia che si ama, che ama i suoi figli, un po’ eccentrica certo, ma di un’eccentricità che non nuoce a nessuno, in cui non c’è alcun odio, viene devastata da una psichiatrizzazione forzata degna dei peggiori regimi totalitari». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Susanna Tamaro scende in campo per la famiglia (anche quella nel bosco): «Salviamola da questo disprezzo»

Famiglia nel bosco, Susanna Tamaro: "Il sistema giudiziario ha distrutto bambini sereni trasformandoli in infelici"La scrittrice Susanna Tamaro interviene sul caso della famiglia Trevillion di Vasto con un articolo pubblicato sul Corriere della Sera.

Famiglia nel bosco, Susanna Tamaro critica psichiatri e perizia sui genitori: "Figli sequestrati dallo Stato"Susanna Tamaro senza mezzi termini contro il ruolo affidato agli psichiatri dallo Stato, accusato di aver "sequestrato" la famiglia nel bosco.

