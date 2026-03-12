Superstrada colabrodo Vitorchiano chiede di nuovo interventi ad Anas | Le condizioni stanno peggiorando

Il Comune di Vitorchiano ha nuovamente richiesto interventi a Anas per le condizioni della superstrada, segnalando che le buche sono peggiorate e la carreggiata si presenta in condizioni critiche. La richiesta arriva dopo che le condizioni dell’arteria sono state più volte evidenziate dalle autorità locali, che chiedono interventi urgenti per mettere in sicurezza la strada. La situazione rimane al centro delle attenzioni pubbliche e amministrative.

Il sindaco Ruggero Grassotti interviene per sottolineare la situazione non mutata: "Avevano annunciato un importante programma di lavori da 85 milioni di euro, ma nel tratto del comune nessun intervento" Buche sulla superstrada, le condizioni dell'importante arteria tornano a essere evidenziate dal Comune di Vitorchiano che continua a chiedere interventi risolutivi ad Anas. “La carreggiata presenta evidenti segni di deterioramento, con avvallamenti, deformazioni e perdita di omogeneità della pavimentazione, criticità particolarmente accentuate sulla corsia di destra”, scrive il municipio. Situazione che rappresenta un concreto ed... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Incidente in superstrada: l’Anas chiede i danni, ma poi fa dietrofrontMacerata, 12 marzo 2026 – Finisce con l’auto dentro una buca in superstrada e una ruota resta danneggiata. Leggi anche: Incidente in superstrada: "La mia auto ko per una buca. E l’Anas mi chiede i danni"