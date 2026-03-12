Supergirl torna a Midvale | nuova serie stile Silver Age
Supergirl torna a Midvale con una nuova serie che riprende lo stile Silver Age. La serie si intitola semplicemente *Supergirl* e include un volume cartonato intitolato *Disavventure a Midvale*. Si tratta di un ritorno alle radici della protagonista, con storie che richiamano il passato dell’eroina e ambientazioni legate alla città di Midvale. La pubblicazione segna un passo importante per il personaggio.
La nuova serie regolare dedicata a Supergirl, intitolata semplicemente *Supergirl*, segna un ritorno alle origini della Ragazza d’Acciaio con il volume cartonato *Disavventure a Midvale*. Curata da Sophie Campbell e pubblicata da Panini DC Italia, questa edizione arriva in concomitanza con l’uscita cinematografica del film previsto per giugno. Il primo ciclo di storie colloca Kara Zor-El non più nella grande Metropolis, ma nella cittadina adottiva di Midvale, offrendo una lettura fresca che si discosta nettamente dalla narrativa cupa dei reboot precedenti. Il progetto editoriale, firmato anche dai disegnatori Paulina Ganucheau e Rosi Kämpe, punta su un’estetica pop che richiama la Silver Age dei fumetti classici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
