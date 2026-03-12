Superbonus | 12 milioni sequestrati un arrestato e 10

Nel corso di un'operazione legata al Superbonus, sono stati sequestrati 12 milioni di euro e un uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Dieci persone sono attualmente indagate per frode fiscale connessa a questa misura. L’intervento ha coinvolto diverse fasi di approfondimento e controllo. La polizia esegue le attività investigative e le autorità giudiziarie hanno disposto i provvedimenti.

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari mentre dieci indagati affrontano accuse di frode fiscale legata al Superbonus. La Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato oltre 12 milioni di euro su conti, immobili e automezzi. Le indagini rivelano un sistema organizzato per creare crediti d’imposta inesistenti. Il meccanismo della truffa edilizia. La macchina del crimine si è attivata nel cuore dell’Emilia-Romagna, sfruttando le complessità normative del bonus edilizio. Un General Contractor e una società di ingegneria hanno lavorato in simbiosi per generare profitti illeciti. Il modus operandi prevedeva la creazione artificiosa di crediti fiscali che non corrispondevano a lavori reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

