Suicidi o omicidi? La verità sui casi Dardanelli e Trovato Mazza arriva in Parlamento

Due giovani funzionari dello Stato, Fausto Dardanelli e Sissy Trovato Mazza, sono deceduti in circostanze che hanno suscitato molte domande. I loro casi sono stati portati all’attenzione del Parlamento italiano, che ora si occupa di analizzare i fatti relativi alle morti. La vicenda ha attirato l’interesse pubblico e ha portato alla discussione sul loro destino.

Le famiglie delle vittime chiedono verità e giustizia, mentre la deputata M5S Stefania Ascari porta i casi alla Camera, denunciando anomalie investigative e procedure poco chiare I casi di Fausto Dardanelli e Sissy Trovato Mazza, due giovani servitori dello Stato le cui morti hanno sollevato numerosi interrogativi, sono recentemente approdati all’attenzione del Parlamento italiano. Le famiglie delle vittime, convinte che non si sia trattato di suicidi, continuano a chiedere verità e giustizia, evidenziando incongruenze investigative e la mancata chiarificazione di molte circostanze cruciali. A farsi portavoce di queste istanze è stata Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e prima firmataria di due interrogazioni al ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Non solo omicidi. Tutti i «suicidi» e le morti sospette del caso Epstein Carceri fuori controllo: suicidi, omicidi ed evasioni. Il sindacato: “Delmastro si dimetta”Dal 2022 al 2025 319 suicidi in cella, omicidi tra detenuti, evasioni e sovraffollamento al 140%.