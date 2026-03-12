successo a brescia mattia zerbini porta rimini in cima al footgolf italiano

A Brescia, il footgolf ha visto un nuovo protagonista: Mattia Zerbini, che ha conquistato il

C’è un po’ di Rimini in cima al footgolf italiano. Merito di Mattia Zerbini, che ha appena vinto il " Trofeo vittoria alata – Brixia Open MMXXVI ", un evento di elevato prestigio nel circuito della disciplina. In provincia di Brescia si sono radunati i migliori interpreti e a prevalere è stato proprio Zerbini. La manifestazione, andata in scena sui prati del golf club "La Colombera" di Castrezzato, ha visto prevalere il riminese davanti a 240 giocatori provenienti da tutta Italia. In seconda posizione il bresciano Alessandro Belleri, sul gradino più basso del podio l’udinese Francesco Sandrini. Quarto posto per Oscar Chies (Treviso) e quinto per Andrea Fier (Padova). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

