Subsuelo Fernando Franco scava nel sottosuolo del senso di colpa

Bergamo. Un doppio strato dell’immagine, un doppio livello di lettura è quello che accompagna “ Subsuelo ”, film di Fernando Franco, presentato mercoledì 11 marzo nella Mostra Concorso del 44° Bergamo Film Meeting. Un “Sottosuolo” (riprendendo il titolo) che mostra nuovi significati, nuovi punti di vista che esplorano argomenti profondi, a partire dal senso di colpa che nasce da un fatto spartiacque, un tragico incidente d’auto. Rimangono coinvolti i gemelli Eva (Julia Martinez) e Fabián (Diego Garisa), ancora minorenni: le cause e le circostanze, però, rimangono confuse. Franco evita di mostrare il fatto nella sua interezza, lasciando così solo ai protagonisti ed alla madre (Sonia Almarcha) la conoscenza della verità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

