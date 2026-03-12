Studenti a lezione di fisica con il professor Inguscio

Il professor Massimo Inguscio, fisico quantistico e Accademico dei Lincei, ha tenuto una conferenza presso il liceo ‘Dini’ di Pisa nell’ambito delle iniziative di ‘Scienza?... Al Dini’. Durante l’incontro, ha spiegato i principi degli atomi allo zero assoluto, concentrandosi sulle applicazioni per la misura del tempo e il calcolo quantistico. Gli studenti hanno assistito a una lezione dedicata alle ultime scoperte nel campo della fisica.

Nell'ambito delle iniziative di 'Scienza?. Al Dini' il professor Massimo Inguscio, fisico quantistico e Accademico dei Lincei, ha incontrato gli studenti del liceo 'Dini' di Pisa tenendo una conferenza su 'Atomi allo zero assoluto per la misura del tempo e il calcolo quantistico'.