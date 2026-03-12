Studentessa di 14 anni precipita dalla finestra di un bagno scolastico è in gravi condizioni all' ospedale di Torrette

Una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da una finestra di un bagno all’interno della scuola 'Trebbiani' di Ascoli Piceno. È stata trasportata d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e non sono state fornite ulteriori dettagli.

Una studentessa 14enne e' ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo essere precipitata da una finestra, probabilmente di un bagno, dell'istituto scolastico 'Trebbiani' di Ascoli Piceno. L'allarme e' scattato intorno alle 9, quando la ragazzina e' stata trovata a terra sul piazzale della scuola. I medici del 118 l'hanno stabilizzata sul posto e allertato immediatamente l'eliambulanza, che l'ha trasferita in codice rosso ad Ancona. La polizia si sta occupando di ricostruire quanto e' accaduto. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Studentessa di 14 anni cade dalla finestra del bagno a scuola ad Ascoli Piceno: è grave, indagini in corsoUna studentessa di 14 anni sarebbe caduta da una finestra del bagno al secondo piano dell'istituto "Stabili-Trebbiani" di Ascoli Piceno: è stata...

Studentessa precipita da una finestra a scuola ad Ascoli, 14enne in gravi condizioniUna studentessa di 14 anni è ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo essere precipitata da...

Altri aggiornamenti su Studentessa di 14 anni precipita dalla...

Temi più discussi: Studentessa italiana 24enne morta durante l'Erasmus in Spagna; Grave incidente a Cagliari: studentessa di sedici anni investita sulle strisce all'uscita da scuola. Condizioni gravissime; Studentessa 24enne in Erasmus morta all'ospedale di Cordoba; Bassano, aggredisce e diffama una 16enne: ragazzina di 14 anni denunciata.

Studentessa di 14 anni cade dalla finestra del bagno della scuola: è graveUna studentessa di 14 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata da una finestra della scuola che frequenta ad Ascoli Piceno. msn.com

Studentessa di 14 anni cade dalla finestra del bagno a scuola ad Ascoli Piceno: è grave, indagini in corsoUna studentessa di 14 anni sarebbe caduta da una finestra del bagno al secondo piano dell'istituto Stabili-Trebbiani di Ascoli Piceno: è stata ... fanpage.it

Cede il montacarichi: volo di 5 metri per una studentessa - facebook.com facebook

Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Emma Cerretelli, studentessa di Medicina Veterinaria della Federico II, durante il suo Erasmus a Córdoba. Emma aveva scelto di partire, di mettersi in gioco, di studiare e aprirsi al mondo con coraggio e cur x.com