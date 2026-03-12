Studentessa cade all’interno dell’Alberghiero di Brindisi trasferita d’urgenza in ospedale

Una studentessa minorenne dell’istituto Alberghiero di Brindisi è caduta da circa cinque metri all’interno dell’edificio scolastico e è stata immediatamente trasportata in ospedale. La scuola ha chiamato i soccorsi subito dopo l’incidente, che si è verificato in una zona non specificata dell’istituto. La ragazza si trova sotto osservazione medica, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Una studentessa minorenne dell’istituto Alberghiero di Brindisi è stata trasferita d’urgenza all’ ospedale Perrino dopo una caduta di circa cinque metri avvenuta all’interno della scuola. La giovane è stata soccorsa e trasportata nel nosocomio cittadino, dove i medici stanno eseguendo esami diagnostici per accertare l’entità dei traumi riportati. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato e della Polizia locale, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il dirigente scolastico ha raggiunto la studentessa in ospedale per sincerarsi personalmente delle sue condizioni di salute.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

