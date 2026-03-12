Stroncone nuovo punto lettura ‘Norma Cossetto’ | Uno spazio magico accogliente e colorato

A Stroncone è stato inaugurato un nuovo punto lettura intitolato “Norma Cossetto”. L’assessore alla cultura ha annunciato lo spazio, definendolo “magico, accogliente e colorato”, rivolgendosi ai genitori della zona e sottolineando che si tratta di un’area pensata per i bambini. L’apertura mira a offrire un luogo dedicato alla lettura e alla crescita dei più piccoli.

Cinque incontri gratuiti per inaugurare del complesso. Si parte venerdì 13 marzo "Abbiamo una bellissima novità dedicata ai vostri figli". L'assessore alla cultura di Stroncone Annalisa Spezzi ha rivolto un invito a tutti i genitori del territorio. Il Comune infatti inaugura un nuovo punto di lettura 'Norma Cossetto' collocato in via dell'Orno. "Non è solo una biblioteca – spiega l'assessore - ma uno spazio magico, accogliente e colorato, pensato apposta per far sentire i bambini a casa tra tappeti, colori e, soprattutto, tantissime storie". "Abbiamo rinnovato completamente la nostra collezione: troverete tanti nuovi libri tematici scelti con cura per ogni fascia d'età".