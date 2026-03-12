Strategia della tensione | il libro

Si avvicina alla conclusione l’edizione 2026 de ‘I Pomeriggi del Bicchiere’, la rassegna culturale di Bertinoro che da anni combina letteratura, musica e prodotti locali in appuntamenti domenicali molto frequentati. La manifestazione ha visto numerosi incontri e momenti di intrattenimento, attirando un pubblico vario e appassionato. L’evento si svolge regolarmente nelle domeniche e coinvolge diversi operatori e partecipanti del territorio.

Si avvia alla conclusione l’edizione 2026 de ‘I Pomeriggi del Bicchiere’, la rassegna culturale di Bertinoro che da anni unisce letteratura, musica e prodotti del territorio in una serie di appuntamenti domenicali molto partecipati. L’ultimo incontro della stagione è in programma questa domenica alle 15,30 al teatro Novelli. Il pomeriggio si aprirà con la presentazione del libro ‘Operazione Bologna. 1975-1980: l’inarrestabile onda della strategia della tensione’ (Castelvecchi, 2025) scritto da Antonella Beccaria e Cinzia Venturoli. A dialogare con le autrici saranno il poeta e scrittore Moreno Zoli, presidente dell’associazione ‘Un filo rosso’, e Sonia Zanotti, vicepresidente dell’associazione tra i Familiari della strage del 2 agosto 1980. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

