Strasburgo ricorda i magistrati antimafia | al Parlamento europeo la mostra sul metodo Chinnici

Martedì 10 marzo, al Parlamento europeo di Strasburgo, è stata inaugurata la mostra fotografica “Le rose spezzate e il metodo Chinnici”, organizzata dall’europarlamentare Caterina Chinnici. L’esposizione ricorda i magistrati antimafia e approfondisce il metodo di indagine Chinnici, con immagini e materiali che evidenziano il lavoro svolto nel contrasto alla criminalità organizzata. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Si chiama "Le rose spezzate" ed è promossa dalla figlia del giudice ucciso in via Pipitone Federico nel 1983. "Questi fiori erano la grande passione di mio padre, amava coltivarle nel giardino di casa nostra" È stata inaugurata martedì 10 marzo al Parlamento europeo di Strasburgo la mostra fotografica “Le rose spezzate e il metodo Chinnici in Europa”, promossa dall’europarlamentare Caterina Chinnici. L’iniziativa ha l’obiettivo di mantenere viva la memoria dei 28 magistrati che hanno dedicato la propria vita alla difesa della legalità e dello Stato, a partire proprio da Rocco Chinnici, che ha profondamente innovato il metodo di contrasto alla criminalità organizzata: un approccio che oggi rappresenta un modello di riferimento per la legislazione europea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

