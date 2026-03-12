A Strasburgo il 10 marzo si tiene una mostra fotografica intitolata Le rose spezzate, dedicata ai magistrati antimafia. L’evento vede la partecipazione di 28 giudici impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata. La mostra si svolge nella sede del Consiglio d’Europa e raccoglie immagini che ritraggono figure chiave di questa battaglia, celebrando il loro lavoro e il ricordo di chi ha perso la vita in questa attività.

Strasburgo ospita martedì 10 marzo una mostra fotografica dedicata alla memoria dei magistrati antimafia, intitolata Le rose spezzate. L’iniziativa è promossa dall’europarlamentare Caterina Chinnici e si svolge all’interno del Parlamento europeo. Il percorso espositivo onora i 28 magistrati caduti per la legalità, partendo dalla figura di Rocco Chinnici, ucciso nel 1983 in via Pipitone a Palermo. L’evento ha la presenza della presidente Roberta Metsola e delle vicepresidenti Pina Picierno e Antonella Sberna. La curatrice Lavinia Caminiti ha coordinato l’allestimento insieme a una delegazione di baby sindaci provenienti da Varese. L’obiettivo dichiarato è trasformare il ricordo in responsabilità concreta per l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strasburgo: 28 giudici antimafia, il metodo Chinnici

Articoli correlati

Strasburgo ricorda i magistrati antimafia: al Parlamento europeo la mostra sul metodo ChinniciSi chiama "Le rose spezzate" ed è promossa dalla figlia del giudice ucciso in via Pipitone Federico nel 1983.

A scuola di legalità, si torna a parlare di antimafia con una giornata in ricordo del magistrato Rocco ChinniciLunedì 19 gennaio il tema della legalità torna protagonista a Forlì grazie a un doppio appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla...