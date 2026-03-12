Quando una libreria chiude, chi si occuperà di vendere i libri usati? Noi che preferiamo acquistare i volumi dai bouquiniste, ci troviamo a riflettere su questo cambiamento. La perdita di un punto di vendita di libri usati rappresenta un passaggio importante nel mondo della lettura e del commercio librario. La chiusura di queste librerie lascia un vuoto che si fa sentire tra gli appassionati.

Quando chiude una libreria nessuno più di noi che peraltro acquistiamo i libri solo dai bouquiniste ha diritto di strapparsi le vesti per lo sdegno. Rivendichiamo uno dei pochi nostri meriti: possedere 20mila volumi (mai letti); e conosciamo bene la lamentatio da recitare a ogni libreria che muore. La stessa che da giorni si leva sui social e i giornali per la chiusura dopo 156 anni della mitica libreria Hoepli, fondata dal primo degli Hoepli nella centralissima via Hoepli a Milano. «Che amarezza». «Che dolore». «Un pezzo di storia che se ne va». «Milano perde la sua anima». «Che tempi». «Che governo!». Corollario: petizioni, raccolta firme, appello del sindaco Sala, intervento dei sindacati, scioperi, un flash mob. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strapparsi le pagine

Articoli correlati

Arisa e la tricotillomania, il disturbo che porta a strapparsi i capelli in modo compulsivoArisa, in gara a Sanremo 2026, ha raccontato di convivere da diversi anni con la tricotillomania, una condizione inserita tra i disturbi...

Occorsio: il mitra e le pagine che svelano le trame nereDomani a Roma si apre una mostra dedicata al giudice Vittorio Occorsio, figura centrale nelle inchieste sulle trame nere italiane.

Ripping pages out of a vintage book ..