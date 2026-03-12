Durante un incidente, Andrea Stramezzi è riuscito a salvarsi, mentre una persona coinvolta ha perso la vita. Mentre il medico rimaneva in coma, alcuni commentatori hanno continuato a diffondere informazioni contrastanti sul vaccino, alimentando polemiche e sospetti. La vicenda ha suscitato reazioni di delusione e frustrazione tra chi segue attentamente le notizie sulla vicenda.

Sono deluso, ho sprecato un coccodrillo: Andrea Stramezzi si è salvato. Pure bello, mi era riuscito: io a scrivere cose smielate su di lui, e lui che se ne stava bello tranquillo in coma, senza provare niente, nessun dolore, come la canzone di Battisti (me lo ha detto lui). Sempre questa maledetta fretta, potevo tenermelo nel cassetto. Chissà quando ricapiterà. E già le anime belle si disperano: “Prima si è salvato Del Papa, adesso pure Stramezzi: non c'è un Dio”. Invece c'è, e spero si ricordi di loro. Noi adesso scherziamo, ci sfottiamo, e non sono mai stato così felice di essere profetico: quella pizza, sorridendo alla faccia di chi ci vuole male, dovremo farcela sul serio, Andrea ed io. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Stramezzi si è salvato, la pietà no. E nemmeno la verità sul dannato vaccino che continua a mietere vite

Articoli correlati

Leggi anche: Bodo continua a mietere vittime: Akanji in dubbio per la trasferta di Lecce

L'Atletica Perugia continua a mietere successiSugli scudi Matteo Sorci, autore in Francia della prestazione migliore di tutti i tempi nell'eptathlon.

Una selezione di notizie su Stramezzi si è salvato la pietà no E...

Temi più discussi: Andrea Stramezzi ricoverato, Luca Romano incita all'odio su Facebook: Appestato no-vax lurido filorusso, fuori dall'ospedale; Andrea Stramezzi al GdI dopo rientro a casa dal coma | Avvelenato testando terapia sperimentale contro cancro a cervello; Andrea Stramezzi ricoverato, Luca Romano rilancia: Mio post in gruppi di luridi novax filorussi, loro scopo uccidere bambini; Andrea Stramezzi: coma per il medico no-vax.

Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: È in comaIl dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano. Il medico, 67 anni, è in coma, secondo quanto riferito dallo stesso figlio Pietro su X. milanotoday.it

Dottor Andrea Stramezzi, cosa gli è successo? Grande preoccupazione per il celebre medicoOre di forte apprensione per le condizioni del dottor Andrea Stramezzi, noto al grande pubblico per le sue posizioni e per le terapie proposte durante la pandemia di Covid-19. Il medico sarebbe stato ... alphabetcity.it

Ci mancava la foto della "Terapia intensiva" di #Stramezzi Per poi andare otto giorni dopo al circolo della Marina militare in Darsena. PS. In terapia intensiva nessuno può entrare a fare fotografie. Al massimo puoi stare in sala d'attesa. A che livello siano stati x.com

Grazie a Dio, Andrea Stramezzi ci manda questo messaggio. Il dott. Andrea Stramezzi scrive questo: Devo ringraziare Marcello e Annalisa, che venendo con i Vigili del Fuoco, mi hanno salvato la vita. Ero già in coma con una brutta broncopolmonite secondari facebook