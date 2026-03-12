Strade ' disastrate' dopo i lavori | il Comune obbliga le ditte a nuovi interventi

Dopo i lavori sulle strade di Aversa, le strade risultano danneggiate e nelle condizioni peggiori di prima. Le ditte incaricate di riparare le vie pubbliche sono state obbligate dal Comune a intervenire nuovamente per effettuare nuovi interventi. I cittadini si trovano a dover fare i conti con una situazione di maggiore degrado e disagio.

I sopralluoghi della polizia municipale a seguito delle segnalazioni dei cittadini hanno evidenziato l'esecuzione di lavori di ripristino inadeguati o comunque non conformi a quanto previsto dalla legge I ‘rappezzi’ eseguiti dalle ditte che hanno effettuati lavori sulle strade di Aversa non reggono. A tutto danno dei cittadini. E per fronteggiare questa ‘ondata’ di lamentale per le strade ‘disastrate’ il Comune è interventi provvedendo ad eseguire sopralluoghi nelle zone segnalate dai cittadini. Nel corso delle ultime settimane sono state numerose le segnalazioni riguardo a lavori eseguiti in città. Alcune di queste si sono rivelate fondate a seguito delle verifiche effettuate sullo stato degli interventi realizzati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

