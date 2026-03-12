Strada intitolata a Robusti | il ponte tra Campasso e Certosa

È stata inaugurata una nuova strada che collega il quartiere del Campasso alla Certosa. La via è stata intitolata a Roberto Robusti, figura nota nel contesto civico della zona. L'apertura di questa arteria rappresenta un collegamento tra due quartieri della città, facilitando il traffico e gli spostamenti quotidiani. La strada si estende tra il ponte che unisce Campasso e Certosa e il tratto urbano circostante.

Una nuova arteria stradale che collega il quartiere del Campasso alla Certosa porta ufficialmente il nome di Roberto Robusti, figura centrale della vita civica locale. L'intitolazione riconosce il decennio di presidenza al Comitato di Quartiere, un periodo in cui la sua azione ha unito cittadini e istituzioni per migliorare la qualità della vita quotidiana. L'atto formale si è svolto con la presenza delle massime autorità comunali e municipali, confermando come l'impegno sociale di un singolo cittadino possa lasciare un segno permanente sul territorio genovese. La scelta del toponimo non è casuale: quella strada rappresenta fisicamente uno dei progetti più cari a Robusti, ovvero il collegamento diretto tra due zone abitative storicamente separate.