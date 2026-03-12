Storia bollicine e visione del futuro | Valdo festeggia 100 anni

Valdo ha festeggiato i suoi 100 anni a Milano con un evento che ha coinvolto appassionati e esperti del settore. La cerimonia ha ripercorso un secolo di storia, con esposizioni di immagini, racconti e degustazioni di bollicine. L'occasione ha visto protagonisti prodotti e tradizioni che hanno segnato il percorso dell’azienda nel tempo.

Cento anni di storia, tradizione e innovazione per Valdo, celebrati a Milano tra racconti, immagini e degustazioni. Pierluigi Bolla sottolinea la visione futura dell’azienda: «Innovazione e tradizione sono i binari su cui Valdo continuerà a muoversi», mentre il Prosecco conferma il suo ruolo di icona culturale e simbolo di italianità. Un secolo di storia, un racconto di famiglia, cultura e bollicine italiane: così Valdo ha celebrato a Milano i suoi primi cento anni. Il Teatro Gerolamo è diventato per un giorno il palcoscenico di un viaggio attraverso i riti sociali, le trasformazioni del gusto, una visione imprenditoriale e l’evoluzione di un prodotto che è diventato un’icona contemporanea. 🔗 Leggi su Laverita.info

