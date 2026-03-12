Sto bene scrivere mi riempie la vita Non sono stata una mamma perfetta Un mese fa l' ultima volta in tv di Enrica Bonaccorti

Un mese fa, Enrica Bonaccorti ha partecipato alla sua ultima intervista in televisione, un ambiente che negli anni ha fatto diventare la sua seconda casa. La conduttrice ha dichiarato di sentirsi bene e di trovare nella scrittura un modo per riempire la propria vita, ammettendo di non essere stata una madre perfetta. La sua presenza in tv si è fermata da allora.

È passato solo un mese dall'ultima intervista di Enrica Bonaccorti in televisione, ambiente che la regina dei quiz negli anni aveva reso una seconda casa. Il 12 febbraio, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, aggiornava il pubblico sulle sue condizioni dopo mesi di battaglia contro il tumore al pancreas. «Sto bene, me lo dico da sola», aveva detto la conduttrice che recentemente aveva scelto di raccontare pubblicamente la sua malattia. Nei mesi precedenti era andata più volte ospite di Domenica In e Verissimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

