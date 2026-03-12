Stipendio docenti e ATA su NoiPa aggiornata la sezione Gestione benefici fiscali Cosa conviene fare

Su NoiPA è stata aggiornata la sezione Gestione benefici fiscali nell’area riservata, riflettendo le recenti novità riguardanti gli stipendi di docenti e personale ATA. L’aggiornamento riguarda l’introduzione della detassazione dei compensi accessori, applicabile al reddito complessivo riferito all’anno 2025 fino a 50.000 euro. La modifica interessa direttamente chi riceve tali compensi e si riflette sulla gestione fiscale nel portale.

Aggiornata la sezione Gestione benefici fiscali nell'area riservata di NoiPA. L'aggiornamento è avvenuto in seguito all'introduzione della detassazione dei compensi accessori per reddito complessivo riferito all'2025 fino a 50.000,00 euro.

