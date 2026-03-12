Il comandante della base italiana di Erbil ha dichiarato che tutti i membri sono in buona salute e che si trovano nel bunker. L’attacco ha coinvolto anche un obiettivo italiano, inserendosi nel contesto dei raid israelo-americani sull’Iran che hanno intensificato le tensioni nella regione. La situazione rimane sotto controllo, mentre le operazioni militari continuano.

Anche un obiettivo “italiano” alla fine è finito nella girandola infernale in cui si è trasformato il Medio Oriente in seguito allo scatenarsi dei raid israelo-americani sull’Iran. Nella serata di ieri un missile ha infatti colpito la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. “Non ci sono vittime tra il personale italiano”. L’attacco è stato confermato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che attraverso un messaggio comunicato durante una trasmissione televisiva ha dichiarato: “Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime tra il personale italiano”. Il ministro ha poi rassicurato sulle condizioni del contingente: “Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, nessuna vittima, stanno tutti bene”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Stiamo tutti bene, restiamo nel bunker”: parla il comandante della base italiana di Erbil dopo l’attacco

Articoli correlati

Missile colpisce base italiana a Erbil, il comandante: “Siamo nel bunker, alcuni danni ma nessun ferito”“La base di Camp Singara era in condizioni di preallarme per la situazione di crisi in atto e, verso le 8.

Base italiana attaccata a Erbil, il comandante: “Militari nei bunker, danni ma nessun ferito”(Adnkronos) – La base Camp Singara di Erbil, nel Kurdistan iracheno, colpita ieri da una minaccia aerea "era in condizioni di preallarme per la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stiamo tutti

Discussioni sull' argomento Gli italiani bloccati a Dubai: Missili sulle nostre teste. E c'è chi tenta la fuga in auto; Allarmi e notifiche, è una doppia guerra Così aumenta l’ansia tra noi residenti; Bloccati alle Maldive, l’ansia di Monica: Il volo è stato cancellato e l’aeroporto di Malé è preso d’assalto; Bari, Longo: Non abbiamo fatto niente, restiamo lucidi. A Pescara partita difficile.

Gaza, parla padre Gabriel Romanelli: «Stiamo bene e restiamo»«Ringraziando Dio, stiamo bene e restiamo». Con il tono sempre pacato, padre Gabriel Romanelli, dopo giorni di difficoltà a comunicare, ci risponde finalmente al telefono dalla sua parrocchia della ... ilsole24ore.com

Buonasera a tutti, stiamo programmando un viaggio negli Stati Uniti e abbiamo intenzione di noleggiare una macchina. Documentandomi, noto che il noleggio è solo possibile con carta di credito, che non abbiamo.. Qualche consiglio quale scegliere anche in facebook

#Allegri: "Sarà un bel derby. Cercheremo di fare risultato. Stiamo tutti bene tranne Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez. Bartesaghi si è allenato, deciderò domani se giocherà lui o Estupinian" x.com