Stellantis Fiom non firma l' accordo | Altri 305 posti di lavoro in meno

La Fiom ha deciso di non firmare l’accordo sulla separazione in Stellantis, confermando di opporsi a quella che definisce una strategia basata sui tagli ai posti di lavoro. Nello stabilimento di Atessa, come in quello di Termoli, sono previsti esodi incentivati, con un ulteriore taglio di 305 occupati. La decisione della Fiom riduce ancora di più il numero di lavoratori coinvolti nel processo.

L'azienda avrebbe comunicato l'apertura di una nuova procedura di incentivi all'esodo che coinvolgerà 305 lavoratrici e lavoratori Esodo con incentivi anche nello stabilimento Stellantis Atessa come nella vicina Termoli. La Fiom però fa sapere di non aver firmato l'accordo sulla "Separation", confermando la propria opposizione a quella che definisce "una strategia fatta esclusivamente di tagli". "Nell'incontro odierno tra le organizzazioni sindacali e Stellantis Atessa - riferisce il sindacato - l'azienda ha comunicato l'apertura di una nuova procedura di incentivi all'esodo che coinvolgerà 305 lavoratrici e lavoratori".

