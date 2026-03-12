Stellantis Fiom non firma l' accordo | Altri 305 posti di lavoro in meno

L'azienda avrebbe comunicato l'apertura di una nuova procedura di incentivi all’esodo che coinvolgerà 305 lavoratrici e lavoratori Esodo con incentivi anche nello stabilimento Stellantis Atessa come nella vicina Termoli. La Fiom però fa sapere di non aver firmato l'accordo sulla "Separation", confermando la propria opposizione a quella che definisce “una strategia fatta esclusivamente di tagli”. “Nell’incontro odierno tra le organizzazioni sindacali e Stellantis Atessa - riferisce il sindacato - l'azienda ha comunicato l'apertura di una nuova procedura di incentivi all’esodo che coinvolgerà 305 lavoratrici e lavoratori". 🔗 Leggi su Chietitoday.it

