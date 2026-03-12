Stazzema e Calenzano Intesa per promuovere la tutela della memoria

Stazzema e Calenzano hanno firmato un patto di amicizia volto a promuovere la tutela della memoria storica. L’accordo è stato ratificato tra i rappresentanti dei due Comuni, con l’obiettivo di rafforzare i legami e valorizzare i valori della pace e della Costituzione. La firma si inserisce in un percorso di collaborazione tra le amministrazioni comunali.

Ratificato il Patto di amicizia col Comune di Calenzano nel segno della memoria, della pace e della difesa dei valori della Costituzione. L'iniziativa arriva dopo le polemiche suscitate nelle scorse settimane dalle dichiarazioni in consiglio comunale di Calenzano di una consigliera di Fratelli d'Italia che aveva criticato il patto di amicizia tra Calenzano e la città palestinese di Jenin utilizzando espressioni offensive nei confronti della popolazione palestinese. Di fronte a quelle parole, le amministrazioni di Stazzema e Calenzano hanno scelto di rispondere con un atto concreto, riaffermando il valore della solidarietà. "Le istituzioni – afferma il sindaco Maurizio Verona – hanno il dovere di difendere la dignità delle persone e di contrastare ogni forma di linguaggio e di cultura dell'odio.