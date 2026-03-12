Stasera tutto è possibile, l’11 marzo, ha visto De Martino ricevere un voto di 5, mentre i fuorionda sono stati valutati 9. L’evento si è svolto all’Auditorium Rai di Napoli, dove la seconda puntata della trasmissione ha mostrato un ritmo diverso rispetto alla prima. La serata ha lasciato impressioni contrastanti tra i presenti e gli spettatori.

Bentornati nel caos organizzato dell’Auditorium Rai di Napoli. La nuova edizione di Stasera tutto è possibile è ufficialmente ingranata, ma se la prima puntata è servita a riprendere le misure, questa seconda serata ci ha lasciato, per così dire, con sentimenti contrastanti. Lo show, guidato da uno Stefano De Martino ormai onnipresente e fresco di nomina come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, sembra aver perso un po’ di quello smalto trascinante delle origini. La comicità, a tratti, appare stanca: siamo fermi a gag che ricordano il pagliaccio del circo che spruzza acqua dal fiore all’occhiello. Un umorismo “basic” che avrebbe bisogno di una ventata di aria fresca. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, pagelle dell’11 marzo: De Martino sacrificato (5), fateci ridere coi fuorionda (9)

Articoli correlati

Stasera tutto è possibile, le pagelle: perché De Martino è tornato (7), programma troppo napoletano (8)“Ci siamo lasciati con le lacrime e ci ritroviamo col sorriso”, così Stefano De Martino dà nuovamente il benvenuto al...

Stasera tutto è possibile su Rai 2 con Stefano De Martino: ospiti e anticipazioni del 4 marzoAl via la nuova stagione dello show cult di Rai 2: tema 'Step Back', tanti ospiti speciali, nuove imitazioni e i giochi più amati, dalla Stanza...

Tutto quello che riguarda Stasera tutto

Temi più discussi: 'Stasera tutto è possibile' oggi 11 marzo, anticipazioni seconda puntata; Stasera tutto è possibile, Biagio Izzo e Nek tra gli ospiti dell'11 marzo; Stasera tutto è possibile, il ritorno di Stefano De Martino su Rai2: gli ospiti della prima puntata; Con Stefano De Martino... Stasera tutto è possibile (pensando a Sanremo 2027).

Stasera tutto è possibile, De Martino verso un nuovo record con Brenda Lodigiani (dopo bacio e gossip): cosa vedremoDopo una scoppiettante prima puntata, l’iconica squadra di STEP è pronta a tornare con un nuovo appuntamento tutto da ridere: cosa vedremo stasera. libero.it

A Stasera tutto è possibile Stefano De Martino presenta la serata a tema Step DuelNel secondo appuntamento del comedy show torna Brenda Lodigiani e arrivano Nek, Aurora Leone, Fabio Balsamo dei The Jackal. Oltre ai volti storici del programma ... iodonna.it

Artisti & Comici Made in Napoli. The Hollywood Prime Time Orchestra · Looney Tunes. Stasera tutto è possibile “Ruba galline” sfida all’ultimo pollo #step - facebook.com facebook

UN FUORI ONDA TUTTO PER VOI Nessuno mette Brenda e Stefano in un angolo #STEP #Staseratuttoepossibile #Rai2 #RaiPlay x.com