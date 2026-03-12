Startlist discesa Courchevel 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Venerdì 13 marzo alle 11.00 si svolgerà la discesa libera maschile di Courchevel, parte della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si terrà sulla pista Eclipse nella località francese. Durante l’evento saranno comunicati gli orari di trasmissione TV e streaming, e verranno resi noti i pettorali degli atleti italiani in gara.

Venerdì 13 marzo (ore 11.00) andrà in scena la discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena sulla pista Eclipse nella località francese. Inizia l’intenso fine settimana in terra transalpina, dove le previsioni meteo hanno costretto a una revisione del programma e ad anticipare di un giorno la gara nella velocità pura. Si preannuncia una nuova grande sfida tra Italia e Svizzera: Giovanni Franzoni e Dominik Paris (rispettivamente argento e bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026), spalleggiati da Florian Schieder e Mattia Casse, dovranno vedersela con gli elvetici Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Stefan Rogentin. 🔗 Leggi su Oasport.it

