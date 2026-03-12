Stalking contro un professore | 26enne perseguita il docente per anni scatta il braccialetto elettronico

Un giovane di 26 anni è stato sottoposto a un braccialetto elettronico dopo aver perseguitato per anni un professore delle scuole superiori nella provincia di Venezia. La vicenda riguarda minacce ripetute, che sono continuate anche dopo la prima condanna dell’ex studente. La persecuzione si è protratta nel tempo, coinvolgendo direttamente il docente e portando all’intervento delle autorità.

Minacce anche dopo la prima condanna. Una vicenda di persecuzione durata anni ha coinvolto un ex studente e il suo professore delle scuole superiori nella provincia di Venezia. Protagonista della storia è un giovane di 26 anni, accusato di aver offeso e minacciato ripetutamente il docente tramite chat, social network e gruppi online. Il ragazzo era già stato condannato dal tribunale di Venezia tre anni fa per stalking, ma nonostante la sentenza avrebbe continuato con i comportamenti persecutori. La situazione è degenerata fino a richiedere l'intervento dei carabinieri e l'applicazione del braccialetto elettronico. L'origine della vicenda.

