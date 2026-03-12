spurs prorogano scadenza abbonamenti cresce la paura retrocessione

Gli Spurs hanno deciso di prorogare la scadenza degli abbonamenti stagionali, mentre la squadra si trova in una posizione difficile in classifica. La situazione preoccupa i tifosi, che temono una possibile retrocessione. La decisione di estendere i termini di rinnovo si inserisce in un momento di crescente tensione tra i sostenitori, che seguono con apprensione l’andamento della squadra nelle ultime partite.

"> Aumento della Preoccupazione per la Relegazione. Il Tottenham Hotspur ha annunciato una proroga per il rinnovo dei biglietti di stagione, in risposta alle crescenti preoccupazioni per una possibile relegazione dalla Premier League. Dopo un inizio di stagione difficile, i tifosi sono in tensione e la dirigenza ha deciso di intervenire per cercare di mantenere il supporto della propria base. La decisione mira a garantire che i fan abbiano sufficiente tempo per riflettere e decidere, dato il clima incerto che circonda le prestazioni della squadra. Le ultime partite hanno dimostrato una flessione preoccupante nel rendimento, con risultati che non soddisfano le aspettative di una squadra con un roster di alto livello. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

