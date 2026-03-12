Springsteen omaggia MacGowan | l’album tributo del 2026

La scena musicale internazionale si sta preparando a rendere omaggio a Shane MacGowan con un album tributo previsto per il 2026. Il progetto discografico è stato curato dalla vedova dell’artista, Victoria Mary Clarke, e include cover di alcune delle sue canzoni più famose. La produzione mira a onorare la carriera e l’eredità musicale di MacGowan attraverso questa raccolta.

La scena musicale internazionale si prepara a celebrare la memoria di Shane MacGowan attraverso un progetto discografico curato dalla sua vedova Victoria Mary Clarke. Bruce Springsteen ha già reso pubblica una nuova interpretazione del brano A Rainy Night in Soho, ponendo le basi per un album tributo che uscirà il 13 novembre 2026. Questa iniziativa non è solo una semplice raccolta di cover, ma un vero e proprio atto di conservazione culturale che coinvolge nomi del calibro di Tom Waits, Johnny Depp e i Libertines. Il progetto, intitolato 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan, destinerà metà dei ricavi alla Dublin Simon Community, trasformando l'omaggio artistico in un gesto di solidarietà concreta verso la comunità locale.